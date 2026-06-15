Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’782 0.5%  SPI 19’457 0.7%  Dow 51’202 0.7%  DAX 24’927 1.2%  Euro 0.9204 -0.2%  EStoxx50 6’253 1.1%  Gold 4’337 2.8%  Bitcoin 52’045 -0.3%  Dollar 0.7926 -0.8%  Öl 83.0 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Friedensabkommen treibt Aktien von Lufthansa und TUI an - HENSOLDT, RENK & Co. verlieren an Boden
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Deshalb treten US-Dollar, Franken und Euro auf der Stelle
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Streit um Übernahme 15.06.2026 12:37:00

Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank

Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank

Der Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit im Zusammenhang mit dem laufenden Übernahmeangebot für die Frankfurter Bank nimmt an Schärfe zu.

Commerzbank
36.20 EUR -2.69%
Kaufen Verkaufen
Die UniCredit hat nun ihrerseits die Finanzaufsicht Bafin aufgefordert, Stellungnahmen der Commerzbank und ihre "naheliegende Motivation, die Integrität des Übernahmeverfahrens zu beeinträchtigen und bei Stakeholdern für Verwirrung zu sorgen" zu untersuchen. Zudem droht die UniCredit dem Vorstand der Commerzbank mit der Ablösung.

Ein Streitpunkt dreht sich um mögliche Aktien-Leihgeschäfte im Zusammenhang mit den angedienten Aktien. "Behauptungen, die tatsächliche Zahl der eingelieferten Aktien sei niedriger, weil diese Aktien von UniCredit geliehen worden seien, sind falsch und entbehren jeder Grundlage", so die italienische Bank.

Die Commerzbank hatte vergangene Woche Mittwoch auf einen "erheblichen Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten" hingewiesen. Es sei "nicht auszuschliessen, dass der erhebliche Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten mit dem Annahmeverhalten einzelner Banken und Parteien, die mit der UniCredit verbunden sind, in Zusammenhang steht". Nach ihren Daten befinden sich nur ein Teil der angedienten Aktien "wirklich im Eigentum der andienenden Parteien". Sie wies zudem erneut auf die fehlende wirtschaftliche Logik der Andienung von Aktien an, da der Angebotspreis deutlich unter dem Aktienkurs der Commerzbank liege.

Laut UniCredit liegt ihre unmittelbare Beteiligung an der Commerzbank inklusive der im Rahmen des Angebots angelieferten Aktien deutlich über der Schwelle von 30 Prozent. Mit Stand 12. Juni sind der UniCredit 11,86 Prozent der Aktien angedient worden. 26,8 Prozent der Anteile hielt sie schon vorher direkt. Das Angebot läuft bis zum 16. Juni.

Mit einer ausreichenden Unterstützung in der Hauptversammlung "wäre sie in der Lage, sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zu wählen, der seinerseits für die Bestellung des Vorstands zuständig wäre", teilte UniCredit weiter mit.

Es sei nicht zutreffend, dass dafür eine höhere Mehrheit nötig wäre. Eine Dreiviertelmehrheit wäre erforderlich für eine Verschmelzung oder sonstige gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungsmassnahmen. Das sei aber aktuell nicht relevant, da eine Verschmelzung der Commerzbank mit der deutschen UniCredit-Tochter Hypovereinsbank nicht vor einer Restrukturierung der Commerzbank selbst erfolgen würde.

Commerzbank-CEO zeigt sich "irritiert" über UniCredit-Vorwürfe

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat Anschuldigungen von UniCredit rund um das Übernahmeangebot der italienischen Bank zurückgewiesen. "Wir haben nur die Fakten dargestellt, und werden das auch immer wieder tun", sagte sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass es sich bei der Offerte der UniCredit um ein attraktives Angebot handelt. Von der Mitteilung der UniCredit am Morgen sei sie "etwas irritiert." Die indirekte Drohung der UniCredit, den Vorstand mit Hauptversammlungsmehrheit auszutauschen, nannte sie "bemerkenswert".

UniCredit hatte der Commerzbank vorgeworfen, "die Integrität des Übernahmeverfahrens zu beeinträchtigen und bei Stakeholdern für Verwirrung zu sorgen".

"Für uns bleibt es dabei, dass die Aktionäre entscheiden sollten, was mit der Bank passieren soll", sagte Orlopp. Die Aktionäre hätten Anrecht auf eine Prämie, die das Angebot nicht biete. Für etwaige Gespräche zeigte sie sich weiterhin offen, wenn die Voraussetzungen stimmten. Derweil konzentriere man sich auf die eigene Strategie.

Den Satz der UniCredit, sie wäre mit einer ausreichenden Unterstützung in der Hauptversammlung "in der Lage, sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zu wählen, der seinerseits für die Bestellung des Vorstands zuständig wäre", nannte Orlopp "bemerkenswert". Die UniCredit habe ja immer gesagt, dass laufende Angebot diene eigentlich nicht dazu, die Kontrolle zu erlangen. Orlopp verwies auch auf die Vereinbarung mit dem Bund, dass der deutsche Staat, so lange er Anteile an der Commerzbank halte, das Anrecht habe, zwei Vertreter der Kapitalseite für den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,04 Prozent tiefer bei 36,08 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand derweil 0,78 Prozent im Plus bei 73,87 Euro.

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquelle: Commerzbank AG
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:30 Marktüberblick: Banken und Reisewerte im Aufwind
09:29 Der Iran-Deal ist da!
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Im Erholungsmodus
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’378.39 19.87 BTYSJU
Short 14’677.27 13.78 SNHBVU
Short 15’251.43 8.70 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’782.27 15.06.2026 12:40:00
Long 13’245.83 19.31 SWBZHU
Long 12’969.89 13.99 S2B8UU
Long 12’424.85 8.96 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung & Co. heben ab
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.