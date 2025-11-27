Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 155 auf 150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im phasenweise wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmarkt sähen sich die Briten in ihren nun stärker fokussierten Geschäftsaktivitäten weniger größeren Konflikten ausgesetzt, schrieb Robert Grindle in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erwartet erhebliche positive Impulse aus Synergien in Großbritannien, einem stärkeren Wachstum in Euro in den Schwellenländern und einer Vereinfachung der Bilanz. Dies sollte die Belastung durch das Deutschland-Geschäft mehr als ausgleichen. Grindles Bewertungsmodell berücksichtigt die neue Unternehmensprognose, die Verzögerung einer Transaktion in Kenia und den Erwerb von Minderheitsanteilen in Großbritannien. Es gebe mehrere Hebel für eine Kurssteigerung der Aktie./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.14 £
|
Abst. Kursziel*:
31.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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|Vodafone Group Equal Weight
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|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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