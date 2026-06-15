Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.5%  SPI 19’451 0.6%  Dow 51’202 0.7%  DAX 24’949 1.3%  Euro 0.9204 -0.2%  EStoxx50 6’257 1.1%  Gold 4’341 2.9%  Bitcoin 52’088 -0.2%  Dollar 0.7931 -0.7%  Öl 83.1 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie gesucht: Allianz übernimmt anscheinend HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur
Lufthansa-Aktie fester: Swiss-Flug fällt aus - Kind muss nach Landung reanimiert werden
Daimler Truck-Aktie gesucht: Defence-Geschäft soll erweitert werden
Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So lohnend wäre ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Plus500 Depot

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

69.65
CHF
0.77
CHF
1.12 %
10:53:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.06.2026 08:55:47

Sanofi Buy

Sanofi
70.16 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit zwei aktuellen kleineren Entwicklungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der teilweise Stopp einer Phase-III-Studie zum Antikörper Riliprubart gegen chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) habe für sich allein wenig Bedeutung. Gleiches gelte für die im Mai veröffentlichten Details zum kürzlich erworbenen Medikamentenkandidaten Efdoralprin für Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD). In der Kombination der Nachrichten sieht er aber eine gewisse Relevanz, da beide in die Amtszeit des derzeitigen Führungsteams fielen und als Gradmesser für den Zustand der Forschungs- und Entwicklungspipeline gesehen werden könnten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.35 € 		Abst. Kursziel*:
24.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.41%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:55 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen