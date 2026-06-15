Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit zwei aktuellen kleineren Entwicklungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der teilweise Stopp einer Phase-III-Studie zum Antikörper Riliprubart gegen chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) habe für sich allein wenig Bedeutung. Gleiches gelte für die im Mai veröffentlichten Details zum kürzlich erworbenen Medikamentenkandidaten Efdoralprin für Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD). In der Kombination der Nachrichten sieht er aber eine gewisse Relevanz, da beide in die Amtszeit des derzeitigen Führungsteams fielen und als Gradmesser für den Zustand der Forschungs- und Entwicklungspipeline gesehen werden könnten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.35 €
|
Abst. Kursziel*:
24.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.41%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
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|27.04.26
|Sanofi Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
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