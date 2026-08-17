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Lohnendes Nordex-Investment? 17.08.2026 10:02:40

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Anlegern gebracht.

Nordex
36.94 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20.43 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 4.894 Nordex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nordex-Papiere wären am 14.08.2026 191.83 EUR wert, da der Schlussstand 39.20 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91.83 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 9.29 Mrd. Euro. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nordex-Anteils lag damals bei 9.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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