EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2026 / 16:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ilya Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Berichtigung der ursprünglichen Meldung aufgrund der zusammengefassten Angabe mehrerer Einzeltransaktionen. Die einzelnen Transaktionen werden mit dieser Meldung separat ausgewiesen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nordex SE

b) LEI

529900HVDYCUWVD0OE76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0D6554

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 40,96 EUR 26.951,68 EUR 40,96 EUR 3.399,68 EUR 40,96 EUR 48.005,12 EUR 40,98 EUR 15.777,30 EUR 40,98 EUR 2.827,62 EUR 40,98 EUR 10.613,82 EUR 40,98 EUR 2.049,00 EUR 40,98 EUR 5.327,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 40,9664 EUR 114.951,6200 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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