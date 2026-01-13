Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.08 €
|
Abst. Kursziel*:
18.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.01%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group closes Q4 with 3.6 GW in orders, setting a new annual order intake record of 10.2 GW in 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group schliesst das vierte Quartal mit Aufträgen in Höhe von 3,6 GW ab und erzielt damit in 2025 einen neuen Jahresrekord von 10,2 GW (EQS Group)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|29.20
|-0.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|08:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|08:13
|
Jefferies & Company Inc.
CANCOM Buy
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|08:10
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Underperform
|07:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Michelin Hold