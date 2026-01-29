Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Berichts über eine Aktienplatzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Demnach verkaufe die Investmentgesellschaft Skion von Susanne Klatten sieben Millionen Aktien, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der nachbörslich negativen Kursreaktion darauf sieht der Experte angesichts bevorstehender Treiber eine attraktive Kaufgelegenheit./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.60 €
|
Abst. Kursziel*:
24.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.01.26
|XETRA-Handel Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
26.01.26
|TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)