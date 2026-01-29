Nordex 30.94 CHF -2.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Berichts über eine Aktienplatzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Demnach verkaufe die Investmentgesellschaft Skion von Susanne Klatten sieben Millionen Aktien, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der nachbörslich negativen Kursreaktion darauf sieht der Experte angesichts bevorstehender Treiber eine attraktive Kaufgelegenheit./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



