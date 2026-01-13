Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Nordex
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem starken Jahresschluss des Herstellers von Windkraftanlagen. Die Profitabilität dürfte ein Rekordniveau erreichen, hieß es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG
Jefferies & Company Inc.
38.00 €
Rating jetzt:
Buy
32.04 € 		Abst. Kursziel*:
18.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
Analyst Name::
Constantin Hesse
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

