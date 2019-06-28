Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

95.02
CHF
-1.76
CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
12.09.2025 18:33:27

Symrise Underperform

Symrise
77.90 CHF 0.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

