Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’411.00
CHF
-10.00
CHF
-0.29 %
17:39:32
SWX
Givaudan Hold

Givaudan
3434.77 CHF 0.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben. Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’411.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.54%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3’434.77 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse