Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’227 -0.5%  SPI 16’988 -0.4%  Dow 46’054 -0.1%  DAX 23’687 -0.1%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’387 0.0%  Gold 3’651 0.5%  Bitcoin 91’687 -0.3%  Dollar 0.7978 0.3%  Öl 67.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s stufen Symrise mit Investment-Grade ein
Jedes Jahr Stellenstreichungen bei SAP: Gibt das der Aktie Auftrieb?
Suche...
200.- Saxo-Deal

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

23.18
CHF
-12.88
CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 13:19:19

RWE Buy

RWE
33.47 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.93 € 		Abst. Kursziel*:
19.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.11%
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?