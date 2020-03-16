ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih;