BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
12.09.2025 16:59:09

BBVA Outperform

BBVA
13.71 CHF 15.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16.15 € 		Abst. Kursziel*:
8.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.46%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

