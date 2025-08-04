BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
13.71CHF
1.81CHF
15.24 %
04.08.2025
12.09.2025 16:59:09
BBVA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
16.15 €
Abst. Kursziel*:
8.39%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
16.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.46%
Analyst Name::
Benjamin Toms
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
