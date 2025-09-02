Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'194 -0.8%  SPI 16'945 -0.6%  Dow 45'911 -0.4%  DAX 23'698 0.0%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5'391 0.1%  Gold 3'647 0.4%  Bitcoin 91'951 0.0%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 67.3 1.6% 
Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

47.96
CHF
-0.64
CHF
-1.33 %
02.09.2025
BRXC
12.09.2025 17:11:29

Prosus Buy

Prosus
47.96 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.79 € 		Abst. Kursziel*:
29.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.30%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse