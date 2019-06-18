|Kurse + Charts + Realtime
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 14,50 auf 15,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten bleiben in ihrem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sehen sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu den aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15.25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.44%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|08:32
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|7.24
|-5.04%
