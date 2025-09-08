Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
103.29CHF
5.23CHF
5.33 %
08.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.09.2025 17:18:21
Wolters Kluwer Outperform
Wolters Kluwer
103.28 CHF 5.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Christophe Cherblanc gab in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Der anstehende Chefwechsel im kommenden Februar mache ihn nicht nervös./niw/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
