So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 285.06 TON. Da sich der Wert von Toncoin am 12.09.2025 auf 3.218 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917.24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8.28 Prozent.

Bei 2.538 USD erreichte TON am 10.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 6.899 USD und wurde am 04.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net