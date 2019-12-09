Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
23.10.2025 12:28:23
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
12:09
|Nokia überrascht trotz Gewinnrückgang positiv - Aktie springt hoch (AWP)
|
08:47
|Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden (Dow Jones)
|
22.10.25
|Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.10.25
|China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik - Aktien aber fest (Dow Jones)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
15.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:28
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
