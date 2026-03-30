Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6.94 €
|
Abst. Kursziel*:
15.21%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
7.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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