Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’564 -0.1%  SPI 17’530 -0.1%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’217 -0.4%  Euro 0.9195 0.0%  EStoxx50 5’489 -0.3%  Gold 4’530 0.8%  Bitcoin 53’817 1.9%  Dollar 0.7994 0.1%  Öl 116.1 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BMW-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie
NVIDIAs neuer Favorit: Warum Jensen Huang OpenClaw als das "nächste ChatGPT" feiert
Goldman Sachs sieht Kursraketen: Diese Raffinerie-Aktien sind die Top-Picks des US-Bank
Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt wieder gefragt
Suche...

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

6.42
CHF
0.04
CHF
0.64 %
09:23:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 07:19:04

Nokia Neutral

Nokia
6.42 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nokia-Kurs >5
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6.94 € 		Abst. Kursziel*:
15.21%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
7.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:19 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen