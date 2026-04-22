Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen und angehobenen Prognosen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Trotz des leicht enttäuschenden vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal habe der vergleichbare Bruttogewinn die Konsensschätzung um 5,2 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Potenzial für eine höhere Bruttomarge sei durch höhere Betriebskosten aber geschmälert worden. Er verwies zugleich aber auf angehobene Prognosen des Netzwerk-Infrastrukturanbieters in den Bereichen Optische Technologien und IP./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.54 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-40.80%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Nokia will laut Gewerkschaft in der Schweiz Stellen abbauen - Aktie fester (AWP)
|
02.03.26
|Nokia-Aktie schwächer: Konzern-Chef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums (AWP)
|
02.03.26
|Nokia-Chef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums (AWP)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie schwächelt: Unternehmen verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|11:37
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|11:23
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
