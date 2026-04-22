Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’190 0.9%  SPI 18’633 0.8%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’077 -0.5%  Euro 0.9176 -0.1%  EStoxx50 5’862 -0.7%  Gold 4’693 -1.0%  Bitcoin 60’826 -0.9%  Dollar 0.7855 0.1%  Öl 103.3 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt
Nestlé-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn
Blue Origin plant keinen Börsengang: Weshalb Bezos einen anderen Weg einschlägt als Elon Musk mit SpaceX
NEL-Aktie gewinnt: Neuer US-Auftrag treibt an - ITM Power-Aktie kaum verändert
Suche...

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

8.60
CHF
0.41
CHF
5.03 %
12:48:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
23.04.2026 11:37:32

Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen und angehobenen Prognosen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Trotz des leicht enttäuschenden vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal habe der vergleichbare Bruttogewinn die Konsensschätzung um 5,2 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Potenzial für eine höhere Bruttomarge sei durch höhere Betriebskosten aber geschmälert worden. Er verwies zugleich aber auf angehobene Prognosen des Netzwerk-Infrastrukturanbieters in den Bereichen Optische Technologien und IP./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.54 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.36 € 		Abst. Kursziel*:
-40.80%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-41.03%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:37 Nokia Market-Perform Bernstein Research
11:23 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen