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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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02.06.2026
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03.06.2026 07:13:30

Ferrari Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
381.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
301.65 € 		Abst. Kursziel*:
26.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
305.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.77%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
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28.05.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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