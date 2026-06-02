Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
381.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
301.65 €
|
Abst. Kursziel*:
26.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
305.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.77%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|278.64
|1.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|07:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|07:24
|
UBS AG
Danone Buy
|07:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Sell
|07:13
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|07:09
|
UBS AG
Fresenius Buy
|07:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight