Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
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