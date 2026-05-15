Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.1%  SPI 18’681 0.0%  Dow 49’616 -0.9%  DAX 23’951 -2.1%  Euro 0.9149 0.0%  EStoxx50 5’828 -1.8%  Gold 4’542 -2.4%  Bitcoin 62’272 -2.0%  Dollar 0.7868 0.4%  Öl 109.5 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Swiss Re12688156Adecco1213860NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Fed erklärt Durchsetzungsmassnahmen wegen Archegos-Pleite für beendet
Mehr Ertrag mit ETFs: Wie Wertpapierleihe die Portfolio-Rendite erhöhen kann
KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Roche-Aktie fester: Gazyva vor Zulassung für neue Indikation in Japan
Bitcoin-Schock? Michael Saylor stellt Tabu bei Strategy infrage
Suche...
eToro entdecken

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

10.94
CHF
0.11
CHF
1.03 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.05.2026 08:46:35

Nokia Buy

Nokia
10.94 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.90 € 		Abst. Kursziel*:
13.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?