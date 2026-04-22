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Prognosen 22.04.2026 10:18:00

Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Nokia.

Nokia
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Nokia wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,038 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Plus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,56 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,319 EUR, gegenüber 0,120 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 20,53 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 19,89 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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