Nokia 8.51 CHF 4.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,90 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande rechnet bei den Finnen 2026 mit positiven Überraschungen und anschließenden Aufstockungen der Ziele, wie er am Freitag schrieb./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.