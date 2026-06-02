Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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02.06.2026
SWX
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03.06.2026 07:09:58
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.47 €
|
Abst. Kursziel*:
48.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.95%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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02.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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02.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
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02.06.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
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02.06.26
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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01.06.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
31.05.26
|Was Analysten von der Fresenius SE-Aktie erwarten (finanzen.net)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
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|08.05.26
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|07:09
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|Fresenius Overweight
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|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
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|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
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|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Aktuelle Aktienanalysen
|07:51
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|07:32
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Nestlé Neutral
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|07:24
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UBS AG
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Ströer Sell
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Ferrari Buy
|07:09
|
UBS AG
Fresenius Buy