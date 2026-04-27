Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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27.04.2026 11:36:40
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.18 €
|
Abst. Kursziel*:
16.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.10%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
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|Jefferies & Company Inc.
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|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Nokia Overweight
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|23.04.26
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|Nokia Underweight
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|Nokia Neutral
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|Nokia Neutral
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|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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