Barry Callebaut-Aktie im Fokus: Rückkaufangebot für Euro-Anleihen lanciert

Mit der Transaktion will der Konzern seine Finanzierungskostenstruktur weiter verbessern.

Das Angebot umfasst drei von der Konzerngesellschaft Barry Callebaut Services NV emittierten und garantierten Anleihen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Barry Callebaut begründet den Schritt mit dem Ziel, die Kosten der Fremdfinanzierung weiter zu optimieren.

Konkret handelt es sich um eine Anleihe über 900 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2028, eine Anleihe über 700 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2029 sowie eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2031. Insgesamt sollen Anleihen im Gesamtnennwert von bis zu 600 Millionen Euro zurückgekauft werden.

ra/hr

Zürich (awp)