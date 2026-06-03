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Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962

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Kostenoptimierung 03.06.2026 08:39:36

Barry Callebaut-Aktie im Fokus: Rückkaufangebot für Euro-Anleihen lanciert

Barry Callebaut-Aktie im Fokus: Rückkaufangebot für Euro-Anleihen lanciert

Der Schokoladehersteller Barry Callebaut hat ein Rückkaufangebot für mehrere ausstehende Euro-Anleihen lanciert.

Mit der Transaktion will der Konzern seine Finanzierungskostenstruktur weiter verbessern.

Das Angebot umfasst drei von der Konzerngesellschaft Barry Callebaut Services NV emittierten und garantierten Anleihen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Barry Callebaut begründet den Schritt mit dem Ziel, die Kosten der Fremdfinanzierung weiter zu optimieren.

Konkret handelt es sich um eine Anleihe über 900 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2028, eine Anleihe über 700 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2029 sowie eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2031. Insgesamt sollen Anleihen im Gesamtnennwert von bis zu 600 Millionen Euro zurückgekauft werden.

ra/hr

Zürich (awp)

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Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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