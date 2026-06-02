Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Gespräch hätten sich der Konzern- und der Finanzchef des Lebensmittelherstellers zu allen wichtigen Themen sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Jahresziele seien bestätigt worden, und die höhere Inflation solle durch eine höhere Produktivität und Restrukturierungen kompensiert werden. Auch erwarte Danone keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.80 €
|
Abst. Kursziel*:
48.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.62%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
31.05.26
|Mai 2026: Experten empfehlen Danone-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
27.05.26
|Danone-Aktie höher: Britische CMA erwartet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal (Dow Jones)
|
27.05.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.05.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.05.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
06.05.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im April 2026 ein (finanzen.net)
|
29.04.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|56.94
|4.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:51
|
UBS AG
Apple Neutral
|07:32
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|07:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|07:24
|
UBS AG
Danone Buy
|07:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Sell
|07:13
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|07:09
|
UBS AG
Fresenius Buy