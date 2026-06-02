Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’308 0.5%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9165 0.1%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’463 -0.6%  Bitcoin 53’173 1.1%  Dollar 0.7892 0.3%  Öl 97.8 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf US-Arbeitsmarktdaten
Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026
Citigroup: Nahostkonflikt könnte Aluminiumpreis auf Rekordniveau treiben
Züblin-Aktie: Verwaltungsrat wird fast vollständig ausgewechselt
Darum zeigen sich Franken, Euro und Dollar wenig bewegt
Suche...
Plus500 Depot

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

56.94
CHF
2.32
CHF
4.25 %
02.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.06.2026 07:24:12

Danone Buy

Danone
58.35 CHF 4.18%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Gespräch hätten sich der Konzern- und der Finanzchef des Lebensmittelherstellers zu allen wichtigen Themen sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Jahresziele seien bestätigt worden, und die höhere Inflation solle durch eine höhere Produktivität und Restrukturierungen kompensiert werden. Auch erwarte Danone keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.80 € 		Abst. Kursziel*:
48.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.62%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:24 Danone Buy UBS AG
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.05.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 Danone Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen