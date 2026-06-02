Danone 58.35 CHF 4.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Gespräch hätten sich der Konzern- und der Finanzchef des Lebensmittelherstellers zu allen wichtigen Themen sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Jahresziele seien bestätigt worden, und die höhere Inflation solle durch eine höhere Produktivität und Restrukturierungen kompensiert werden. Auch erwarte Danone keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.