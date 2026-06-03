Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’308 0.5%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9165 0.1%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’461 -0.6%  Bitcoin 52’842 0.5%  Dollar 0.7892 0.3%  Öl 97.9 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Inditex-Aktie legt zu: Zara-Mutter mit gutem Jahresstart - Umsatz und Gewinn gesteigert
Barry Callebaut-Aktie im Fokus: Rückkaufangebot für Euro-Anleihen lanciert
Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf US-Arbeitsmarktdaten
Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026
Citigroup: Nahostkonflikt könnte Aluminiumpreis auf Rekordniveau treiben
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 03.06.2026 08:35:18

Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf US-Arbeitsmarktdaten

Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf US-Arbeitsmarktdaten

Die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran und die daraus abgeleiteten Zinssorgen haben den Goldpreis im frühen Mittwochshandel leicht abrutschen lassen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
95.77 USD 2.14%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Das US-Militär erklärte, iranische Raketenangriffe auf Bahrain, Kuwait und weitere regionale Ziele seien entweder abgewehrt worden oder gescheitert. Gleichzeitig zeigten die diplomatischen Bemühungen zwischen Washington und Teheran kaum Fortschritte. US-Aussenminister Marco Rubio sagte am Dienstag, das Verhandlungsteam von Präsident Donald Trump habe dem Iran keine Lockerung der Sanktionen im Gegenzug für eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus angeboten. Er betonte zudem, dass mögliche Sanktionserleichterungen an die Aufgabe des iranischen Atomprogramms geknüpft seien. Für tendenziell negative Stimmung sorgte am gestrigen Dienstag aber auch Beth Hammack, die Präsidentin der regionalen US-Notenbank von Cleveland. Sie erklärte, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise schon bald anheben müsse, falls der bereits hohe Inflationsdruck weiter zunehmen sollte. Die Anleger warten nun auf den anstehenden ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) über die Beschäftigtenzahlen ausserhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) sowie auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Beide Veröffentlichungen gelten als wichtige Indikatoren für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 32,00 auf 4'487,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preistreiber "Iran-Krieg" kehrt zurück

Die erneut aufflammenden Spannungen im Nahen Osten haben den Ölpreis im frühen Mittwochshandel in höhere Regionen getrieben. Der Leiter der Abteilung für Ölindustrie und Ölmärkte der International Energy Agency hatte am Dienstag zudem erklärt, dass die weltweiten Ölvorräte vor Beginn der nachfragestarken Sommermonate auf kritische Niveaus sinken könnten, falls die aktuellen Lagerabbauten anhalten. Weil der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerminus in Höhe von 6,75 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit stärker als erwartet ausgefallen war, wurde der Aufwärtsdrang des Ölpreises zusätzlich verstärkt. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 2,9 Millionen Barrel.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,81 auf 95,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,76 auf 97,76 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 22: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’737.58 10’926.71
Gold Krügerrand 1 oz 3’603.36 3’386.54
Gold Philharmoniker 1 oz 3’647.63 3’434.67
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 686.30 635.47
Goldbarren 250 g - philoro 28’816.32 27’341.22
Silber CombiBar® 100 g 316.80 198.50
Silber Maple Leaf 1 oz 75.22 57.19
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’139.16 1’819.23

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Marvell Technology-Aktie springt zweistellig an: NVIDIA-Chef sieht das nächste "Billionen-Unternehmen"
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge
SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie letztlich fester

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.