NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 142 auf 136 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe von einem weitgehend erwartungsgemäßen ersten Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers aus, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das Folgequartal sei er beim Ergebnis (bereinigtes EPS) etwas skeptischer als der Markt./gl/la;