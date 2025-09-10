DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2
10.09.2025 11:14:54
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
DroneShield geht beim Multi-Millionen-Dollar-Auftrag des australischen Verteidigungsministeriums leer aus. Bröckelt nun das Anlegervertrauen?
• Analysten geben moderate Kaufempfehlung ab
• DroneShield-Aktie mit starker Jahresperformance
DroneShield verpasst Verteidigungsauftrag
Das auf Drohnenabwehr spezialisierte Unternehmen DroneShield ist beim australischen Verteidigungsprojekt LAND 156 leer ausgegangen, wie TipRanks berichtet. Der Auftrag im Volumen von 45,9 Millionen US-Dollar wurde an andere Bieter vergeben. Die Entscheidung des Verteidigungsministeriums, die nach einer ASX-Anfrage publik wurde, gelte als Rückschlag für die Marktposition des Unternehmens und könnte auch das Vertrauen der Investoren belasten, da es sich um eine wichtige Wachstumschance im Bereich Drohnenabwehr gehandelt habe.
Analysten empfehlen zum Kauf
Seit Jahresbeginn ging es für die DroneShield-Aktie bereits um stolze 319,61 Prozent aufwärts. Zuletzt wurde die DroneShield-Aktie laut Daten von TipRanks zudem noch mit einer moderaten Kaufempfehlung bewertet (2x buy). Das durchschnittliche Kursziel des Papiers liegt bei 3,67 AUD und damit 14,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs.
DroneShield-Aktie gewinnt
Und auch am Mittwoch hielt die positive Tendenz der Aktie weiter an. Letztendlich verabschiedete sich das Papier um 3,55 Prozent fester aus dem australischen Handel und kostete damit zuletzt 3,21 AUD.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
