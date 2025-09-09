Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.45 Prozent stärker bei 45’720.52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18.018 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.185 Prozent tiefer bei 45’430.61 Punkten in den Handel, nach 45’514.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’741.26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’433.51 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 44’175.61 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.06.2025, bei 42’761.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’829.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7.85 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45’770.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 9.36 Prozent auf 350.22 USD), Goldman Sachs (+ 2.50 Prozent auf 760.40 USD), JPMorgan Chase (+ 1.60 Prozent auf 297.59 USD), Chevron (+ 1.33 Prozent auf 156.05 USD) und IBM (+ 0.98 Prozent auf 258.60 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Sherwin-Williams (-3.89 Prozent auf 360.64 USD), Nike (-1.09 Prozent auf 73.34 USD), Caterpillar (-1.06 Prozent auf 418.28 USD), Honeywell (-0.93 Prozent auf 212.75 USD) und American Express (-0.85 Prozent auf 322.65 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 13’788’316 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.464 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch