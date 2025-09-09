Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

Dow Jones-Performance im Blick 09.09.2025 22:33:57

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

So bewegte sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

JPMorgan Chase
244.16 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.43 Prozent aufwärts auf 45’711.34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.018 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.185 Prozent auf 45’430.61 Punkte an der Kurstafel, nach 45’514.95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’433.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45’764.20 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der Dow Jones 44’175.61 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42’761.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40’829.59 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 7.83 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’770.20 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 8.64 Prozent auf 347.92 USD), Goldman Sachs (+ 2.98 Prozent auf 763.92 USD), JPMorgan Chase (+ 1.69 Prozent auf 297.85 USD), NVIDIA (+ 1.46 Prozent auf 170.76 USD) und IBM (+ 1.18 Prozent auf 259.11 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Sherwin-Williams (-3.69 Prozent auf 361.38 USD), Apple (-1.48 Prozent auf 234.35 USD), Walt Disney (-1.24 Prozent auf 117.37 USD), Caterpillar (-1.11 Prozent auf 418.09 USD) und Nike (-0.74 Prozent auf 73.60 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 31’627’579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.464 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.22 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

