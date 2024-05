NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Seit Jahresbeginn schwächele zwar der Umsatz von Pou Sheng, Nikes größtem Großhandelspartner in China, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv zu vermerken sei aber, dass die sich bessernden Ergebnisse des verarbeitenden Gewerbes und der steigende Auftragsbestand Frühindikatoren für eine Erholung der Sportartikelbranche seien. Die Expertin geht davon aus, dass die besseren Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den folgenden Monaten auf globaler Ebene, einschließlich China, zu einer besseren zweiten Jahreshälfte führen werden./la/ck;