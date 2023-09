NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman sprach laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Führungskraft eines großen europäischen Sporteinzelhändlers über die Nachfrage und Markenentwicklung in Europas Sportartikelbranche. Die Nachfrage verlangsame sich und dürfte 2023 im Vergleich zum Rekordjahr 2022 stagnieren, schrieb sie. Adidas wachse zudem schneller als Nike, obwohl beide immer noch Marktanteile verlören. Die Auftragsbücher dürften im zweiten Halbjahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024 zudem dünn bleiben./ck/jha/;