HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Obwohl die Immobiliengruppe - nach einer Reihe von Immobilienverkäufen im laufenden Jahr - etwas niedrigerer Mieteinnahmen und Ergebnisse sei die Immobiliengruppe auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.32 €
|
Abst. Kursziel*:
62.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.29%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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