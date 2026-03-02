Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 -1.3%  SPI 19’028 -1.2%  Dow 48’832 -0.3%  DAX 24’672 -2.4%  Euro 0.9113 0.8%  EStoxx50 5’992 -2.4%  Gold 5’319 0.8%  Bitcoin 53’794 6.4%  Dollar 0.7789 1.5%  Öl 77.6 7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Palantir-Aktie im Aufwind: Neubewertung durch UBS
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Aktien von NVIDIA, Coherent & Lumentum steigen nach neuen Deals - Kooperation mit Deloitte ausgeweitet
Amazon-Aktie fällt: AWS-Störung steht womöglich im Zusammenhang mit Nahost-Eskalation
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 02.03.2026 20:03:41

Verluste in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Verluste in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Der Dow Jones fällt am Montagnachmittag.

NVIDIA
141.20 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent auf 48’844.72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.274 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.563 Prozent höher bei 49’253.57 Punkten in den Handel, nach 48’977.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’990.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’377.96 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 49’407.66 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 47’474.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Wert von 43’840.91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0.956 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47’853.04 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2.88 Prozent auf 182.29 USD), Microsoft (+ 1.76 Prozent auf 399.64 USD), Caterpillar (+ 1.20 Prozent auf 751.78 USD), Chevron (+ 1.09 Prozent auf 188.80 USD) und Goldman Sachs (+ 0.85 Prozent auf 866.90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-2.50 Prozent auf 353.54 USD), Walt Disney (-2.08 Prozent auf 103.83 USD), 3M (-2.06 Prozent auf 161.92 USD), Merck (-1.90 Prozent auf 121.47 USD) und Nike (-1.90 Prozent auf 61.00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28’224’071 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.678 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten