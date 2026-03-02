Verluste in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent auf 48’844.72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.274 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.563 Prozent höher bei 49’253.57 Punkten in den Handel, nach 48’977.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’990.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’377.96 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 49’407.66 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 47’474.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Wert von 43’840.91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0.956 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47’853.04 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2.88 Prozent auf 182.29 USD), Microsoft (+ 1.76 Prozent auf 399.64 USD), Caterpillar (+ 1.20 Prozent auf 751.78 USD), Chevron (+ 1.09 Prozent auf 188.80 USD) und Goldman Sachs (+ 0.85 Prozent auf 866.90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-2.50 Prozent auf 353.54 USD), Walt Disney (-2.08 Prozent auf 103.83 USD), 3M (-2.06 Prozent auf 161.92 USD), Merck (-1.90 Prozent auf 121.47 USD) und Nike (-1.90 Prozent auf 61.00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28’224’071 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.678 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch