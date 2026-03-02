Minuszeichen in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 48’904.78 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.274 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.563 Prozent fester bei 49’253.57 Punkten in den Montagshandel, nach 48’977.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 48’377.96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49’064.67 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’407.66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.12.2025, einen Stand von 47’474.46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der Dow Jones 43’840.91 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.08 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.99 Prozent auf 182.48 USD), Honeywell (+ 1.83 Prozent auf 248.04 USD), Chevron (+ 1.52 Prozent auf 189.60 USD), Microsoft (+ 1.48 Prozent auf 398.55 USD) und Caterpillar (+ 1.28 Prozent auf 752.32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil 3M (-2.33 Prozent auf 161.46 USD), Procter Gamble (-2.21 Prozent auf 163.51 USD), Merck (-1.95 Prozent auf 121.41 USD), Nike (-1.88 Prozent auf 61.01 USD) und McDonalds (-1.83 Prozent auf 334.82 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 55’636’661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.678 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.63 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

