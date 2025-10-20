Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor den am 21. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals und der seither gedämpften Anlegerstimmung bleibt Analyst Laurent Yoon "grundsätzlich positiv" gestimmt für die Aktie des Streamingdienstes. Umsatz und Margen dürfen den Konsensschätzungen entsprechen oder diese übertreffen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch ein solides Abonnentenwachstum, positive Werbetrends, Rückenwind durch die Wechselkurse und im ersten Quartal umgesetzte Preismaßnahmen./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’199.36
|
Abst. Kursziel*:
15.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’223.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.65%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
13.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)