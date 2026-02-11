Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anteil erworben 11.02.2026 21:08:41

Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal

Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal

Der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner an Netflix sorgt erneut für Schlagzeilen.

Warner Bros. Discovery
21.56 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen
Der aktivistische Investor Ancora Holding hat eine Beteiligung von rund 200 Millionen US-Dollar an Warner Bros. Discovery aufgebaut und erklärt, sich gegen die Vereinbarung von Warner zum Verkauf seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO an Netflix aussprechen zu wollen. Nach Ansicht von Ancora hat es Warner versäumt, sich ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinanderzusetzen. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, einschliesslich der TV-Sender.

Die Aktien von Warner Bros. Discovery notieren am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 0,94 Prozent höher bei 28,06 US-Dollar und Titel von Paramount Skydance gewinnen zeitweise 0,97 Prozent auf 10,95 US-Dollar. Dagegen verlieren Netflix-Aktien stellenweise 2,75 Prozent auf 79,95 US-Dollar.

Dow Jones Newswires

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

