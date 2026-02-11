Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Anteil erworben
|
11.02.2026 21:08:41
Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal
Der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner an Netflix sorgt erneut für Schlagzeilen.
Warner Bros. DiscoveryDer aktivistische Investor Ancora Holding hat eine Beteiligung von rund 200 Millionen US-Dollar an Warner Bros. Discovery aufgebaut und erklärt, sich gegen die Vereinbarung von Warner zum Verkauf seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO an Netflix aussprechen zu wollen. Nach Ansicht von Ancora hat es Warner versäumt, sich ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinanderzusetzen. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, einschliesslich der TV-Sender.
21.56 CHF 1.67%
Die Aktien von Warner Bros. Discovery notieren am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 0,94 Prozent höher bei 28,06 US-Dollar und Titel von Paramount Skydance gewinnen zeitweise 0,97 Prozent auf 10,95 US-Dollar. Dagegen verlieren Netflix-Aktien stellenweise 2,75 Prozent auf 79,95 US-Dollar.
Dow Jones Newswires
Weitere Links:
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
|
10.02.26
|Paramount sweetens takeover offer for Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
20.01.26
|Netflix switches to all-cash offer in battle for Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
12.01.26
|Paramount threatens proxy fight in battle for Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück? (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)