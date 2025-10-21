FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach den Quartalszahlen zwar von 1515 auf 1500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Streaming-Boom kennt keine Grenzen", kommentierte Analyst Markus Leistner am Mittwoch. Steuerquerelen in Brasilien hätten ansonsten sehr solide Ergebnisse zwar etwas belastet. Leistner bleibt aber optimistisch: " Die exklusiven Inhalte, die günstigere, werbefinanzierte Abo-Variante sowie der schwache US-Dollar verliehen Netflix zusätzlich Rückenwind. Mit der letzten Staffel von 'Stranger Things' erscheint zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial."/ag/gl;