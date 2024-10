LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 108 Euro angehoben. Der Wandel in ein Abo-Modell gebe dem Bausoftwarespezialisten zunächst enormen Rückenwind durch höheres Wachstum selbst im Abschwung, schrieb Analystin Alice Jennings in ihrer am Montag vorliegenden Empfehlung. Sie liegt mit ihrer operativen Ergebnisschätzung für 2028 klar über dem Konsens./ag/zb;