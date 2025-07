ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Angesichts zuvor bekannter Eckdaten seien vor allem die Entwicklungen einzelner Aktivitäten des Softwarekonzerns eine Neuigkeit, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark sei vor allem der Trend in den Geschäftsbereichen Design und Build./tih/men;