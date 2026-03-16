Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Nay Soe Naing resümierte am Montag die insgesamt durchwachsene Berichtssaison der europäischen Bausoftwarespezialisten. Der Subsektor Prozesssteuerung habe am stärksten abgeschnitten und bleibe auch sein Favorit, so der Experte. Nemetschek gehört zu seinen Top-Empfehlungen. Die Aktienbewertung sei inzwischen extrem niedrig, trotz überdurchschnittlicher Wachstumsaussichten./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
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Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
69.50 €
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Abst. Kursziel*:
79.86%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
69.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.86%
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Analyst Name::
Nay Soe Naing
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KGV*:
-
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