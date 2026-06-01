NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte bleibe bei dem Chipkonzern intakt, schrieb Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege aber mittlerweile hoch./tih/he;