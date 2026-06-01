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Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

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04.06.2026 15:44:20

Broadcom Buy

Broadcom
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte bleibe bei dem Chipkonzern intakt, schrieb Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege aber mittlerweile hoch./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Broadcom-Kurs >5 >10 >15 >20
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Zusammenfassung: Broadcom Buy
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 550.00
Rating jetzt:
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$ 409.28 		Abst. Kursziel*:
34.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 411.95 		Abst. Kursziel aktuell:
33.51%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
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