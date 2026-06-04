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Zahlen präsentiert 04.06.2026 17:13:08

Broadcom-Aktie tiefrot: Kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn überzeugt Anleger nicht

Broadcom-Aktie tiefrot: Kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn überzeugt Anleger nicht

Für Anleger von Broadcom wurde es am Mittwochabend spannend. Der KI-Konzern hat seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal geöffnet.

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Für Broadcom ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,91 US-Dollar in der aktuellen Berichtsperiode. Damit entwickelte sich das Ergebnis schlechter als erwartet: Analysten waren im Vorfeld von einem EPS in Höhe von 2,40 US-Dollar ausgegangen.

Die Umsätze entwickelten sich deutlich positiv: Nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 15,00 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, erzielte das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar und konnte damit die Erwartungen der Analysten (22,13 Milliarden US-Dollar) leicht übertreffen.

Die Zahlen von Broadcom wurden mit Spannung erwartet, da das Unternehmen nach NVIDIA das wichtigste Schwergewicht beim Ausbau der globalen KI-Infrastruktur ist. Als Marktführer bei massgeschneiderten KI-Chips (ASICs) und Ethernet-Netzwerktechnik zeigt Broadcom, inwiefern Tech-Giganten auf Alternativen zu NVIDIAs teuren GPUs und Systemen setzen. Die Zahlen dienen dem Markt daher als entscheidender Gradmesser dafür, wie nachhaltig und breit gefächert die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom abseits von NVIDIA fliessen.

Die Zahlen wurden am Markt mit Enttäuschung aufgenommen: Die Broadcom-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 14,08 Prozent schwächer bei 411,76 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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