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Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

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04.06.2026 15:11:28

Broadcom Buy

Broadcom
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom nach Zahlen von 490 auf 485 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe die KI-Umsatzausblicke für 2026 und 2027 nicht erhöht, betonte Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei enttäuschend im Vergleich zu Konkurrenten. Viel Einfluss auf seine Einschätzung hätten die Neuigkeiten aber nicht. Die Signale stünden weiter auf starke Nachfrage./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Broadcom Buy
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Timothy Arcuri 		KGV*:
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