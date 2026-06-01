Broadcom 323.17 CHF -16.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Schneider wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Erwartung einer starken, KI-bezogenen Umsatzdynamik im Jahr 2027 hin. Kurzfristig bleibe der Chipkonzern aber etwas hinter den sehr hoch gestapelten Erwartungen zurück./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 11:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.