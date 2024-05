NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1125 Pence belassen. Die Preisaussichten für Energierohstoffe in den kommenden Quartalen begännen sich positiv zu entwickeln, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versorgern. Bei National Grid sinke der Verschuldungsgrad dank der zuletzt durchgeführten Kapitalerhöhung, wodurch die Briten nun ein wesentliches Bilanzrisiko beseitigt hätten. Diese sollte allerdings auch im Zusammenhang mit dem Investitionsplan des Unternehmens gesehen werden, der höher als vom Markt erwartete Ausgaben vorsehe./la/gl;