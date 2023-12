NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Seitdem am Markt die Überzeugung aufgekommen sei, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht hätten, seien Aktien aus dem Bereich Alternative Energien auf Erholungskurs, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussicht auf eine geldpolitische Entspannung dürfte die Bereitschaft am Markt unterstützen, auf ein Wachstum im Sektor zu setzen. Als seine bevorzugten Werte nennt Garcia Acciona Energia, Drax , EDP , National Grid und RWE . Von Enagas und Naturgy rät er hingegen ab./gl/he;