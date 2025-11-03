flatexDEGIRO 30.94 CHF 1.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Handelsaktivitäten im Oktober hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch. Dies treibe die Gewinnerwartungen an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





